شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر تصريحاته «المثيرة للجدل».. محافظ الدقهلية يطرد مصور «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، بطرد الزميل محمود الحفناوي مصور «المصري اليوم»، من تغطية اللقاء الأسبوعي للمواطنين، عقب قيام الصحفيين بالدقهلية بنشر تصريحات للمحافظ أثارت غضب المواطنين بالدقهلية.

حيث تداولت الصحف والمواقع الصحفية رد المحافظ وتهكمه على أحد المواطنين بمركز السنبلاوين والذي طلب إنارة المقابر بقوله «هم الأموات اشتكوا لك»، وكذلك تصريحاته عقب تأخره عن ندوة ثقافية وانتظار الحضور لمدة ساعتين، بأنه «كان نائما والمنبه ضرب ٤ مرات ولم يسمعه» بالإضافة لرفضه افتتاح موقف جديد ورده على المواطنين بشربين بقوله «روحوا افتحوه انتم» فقرر المحافظ منع الصحفيين من حضور لقاء المواطنين المقرر أسبوعيا والاكتفاء بإرسال بيان إعلامي وصور من خلال إدارة العلاقات بالمحافظة.

وقال الزميل محمود الحفناوي، فوجئت عقب دخولي لقاء المواطنين بالمحافظ يقول لى أمام جميع أعضاء الجهاز التنفيذي والمواطنين أصحاب الطلبات: «اتفضل اطلع بره علشان أنا مانع حضور الصحفيين وممنوع التصوير»، رغم أن مصور المحافظة كان يصور وتم بعدها إرسال الصور والفيديو وبيان صحفي لجميع الصحفيين.

يذكر أن محافظ الدقهلية اعتاد التضييق على الصحفيين ومراسلي الصحف في أداء عملهم ورفض دعوتهم لأي جولات أو لقاءات أو زيارات لمسؤولين بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم إرسال الأخبار لهم وهو ما رفضه جموع الصحفيين بالدقهلية.