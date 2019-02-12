"كنت بجرب سلاح الزبون".. مأمورية "نص الليل" كشفت لغز مقتل "سيدة أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

21 يوما من البحث والتحري لضباط مباحث فرقة شرق الجيزة بمشاركة وحدة مباحث أطفيح كللتها مأمورية "نص الليل" بالنجاح، بعد التوصل إلى المتهم بالتسبب في مقتل ربة منزل بالخطأ جراء تلقيها طلقًا ناريا أثناء مباشرتها أعمال الفلاحة.

في يناير الماضي، استيقظت "نجلاء" مبكرًا قاصدة أرضا زراعية ملك والدها بقرية الصالحية التابعة لمركز أطفيح جنوب الجيزة، لجني المحصول رفقة شقيقها، وفوجئ الأخير بسقوطها جثة هامدة عقب سماعه صوت إطلاق نار في ظروف غامضة.

حاول الأخ إنقاذ شقيقته بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة، فأبلغ شرطة النجدة. وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح بقيادة العميد خالد كامل، مأمور القسم، وتبين بالفحص أن الجثة لربة منزل تدعى "نجلاء. س. ع"، 40 سنة، عُثر عليها بقطعة أرض زراعية ملك والدها بقرية الصالحية، وبها عيار ناري بالظهر.

التحريات الأولية تحت إشراف اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، أفادت بأن القتيل تتولى رعاية 6 أطفال، تخرج في الصباح سعيا في طلب الرزق للعودة مع غروب الشمس مع جنيهات تعينها على توفير احتياجات أسرتها.

شكل اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة والرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الجاني وضبطه خاصة مع صعوبة الواقعة بسبب الطبيعية الجغرافية للمكان "أرض مفتوحة" بالقرب من نهر النيل.

تركزت خطة البحث على فحص خلافات الثأر بتلك القرية والتي أثبتت عدم أي خلافات بين عائلة المجني عليها وباقي الأهالي، ليتم عمل حصر لتجار وحائزي الأسلحة النارية بتلك المنطقة فضلا عن سماع روايات شهود عيان حول سماع أصوات طلقات رصاص تزامنا مع وقوع الجريمة.

تحريات الرائد أحمد يسري توصلت إلى مشاهدة تاجر سلاح يدعى "محمود. أ"، 33 سنة، وشهرته "محمود أبو عاشور"، مقيم بقرية قداية، يطلق النار بشكل عشوائي بالقرب من مكان الحادث.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية منزل المتهم، أسفرت عن ضبطه، إذ أقر بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ: "ماكنش قصدي.. كنت بجرب سلاح هبيعه لزبون"، وأرشد عن السلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية.