نائب ألباني يزور اتحاد كتاب مصر لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال زينهم البدوي، الأمين العام لاتحاد كتاب مصر، إنه يجرى حالياً التشاور بين النقابة العامة للاتحاد ونظيرتها في ألبانيا؛ لبحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين في المستقبل القريب، لافتا أن هناك إرثًا ثقافيًا مشتركًا بين مصر وألبانيا يمتد لمئات السنين.

جاء ذلك على هامش زيارة الشاعر والتشكيلي والروائي الألباني "فاته فيلاى" عضو مجلس النواب الألباني للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث التقى عددًا من المسؤولين في الاتحاد ومناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد ومؤسسة (ويلتوفن) الدولية، التي يترأسها فيلاي وأطلقت مبادرة (بين نهري الدانوب والنيل).

وأضاف البدوي -في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن هذا اللقاء بداية لاستكشاف سبل توسيع نطاق التعاون بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب الألباني واتحاد كتاب كوسوفو؛ لتنشيط التبادل الثقافي والترجمة بين البلدان الثلاثة.

وحضر اللقاء، الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وهم (الكاتب عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال والشاعرة نجوى عبد العال مقرر لجنة الموقع الإلكتروني).