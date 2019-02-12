شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إدارة جديدة لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنشاء إدارة جديدة بالمحافظة لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة وتنمية موارد المحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطنين من خلال فريق عمل، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحصيل كافة مستحقات الدولة.

وأوضح «راشد» أن فريق عمل الإدارة سيقوم بمتابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والأجهزة والمشروعات التابعة للمحافظة حيال تحصيل كافة مستحقات الدولة طرف الجهات الخارجية سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهات حكومية أو قطاع خاص أو عام وغير ذلك من الجهات الأخرى.

وقال محافظ الجيزة إنه سيكون للعاملين الحق في التفتيش والمراجعة على السجلات والمستندات والإجراءات التي تمت من قبل تلك الجهات لتحصيل هذه المديونيات على أن تقوم الإدارة بإعداد تقرير أسبوعي وآخر شهري يتضمن الإجراءات التي قامت بها والمبالغ التي تم تحصيلها والمعوقات اللازم تلافيها لتحصيل باقي مستحقات الدولة مع عرض مقترحاتهم لزيادة موارد الدولة.