شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات القاهرة تؤجل محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون لـ19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» لجلسة ١٩ فبراير لاستكمال سماع شهادة اللواء عادل عزل مسؤول ملف نشاط الإخوان.

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