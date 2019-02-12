شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي: 778.2 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، أن 2018 شهد زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 778.2 مليون دولار، وبمعدل 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017.
وأوضح البنك في بيان، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نوفمبر 2018.
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