شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬بأسيوط‭ ‬تمنح‭ ‬الباحثة‭ ‬أسماء‭ ‬سيد الدكتوراة‭ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‭ ‬نالت‭ ‬الباحثة‭ ‬أسماء‭ ‬سيد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬درجة‭ ‬العالمية «‬الدكتوراة‮»‬،‭ ‬فى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬الشعبة‭ ‬العامة‭ ‬فى‭ ‬اللغويات،‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬جامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬بمحافظة‭ ‬أسيوط‭.

كان‭ ‬موضوع‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراة،‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬المعنى‭ ‬فى‭ ‬القاعدة‭ ‬النحوية‭ ‬عند‭ ‬«الزمخشرى‮»‬،‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬لجنة المناقشة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬البسيوني‭ ‬عطية‭ ‬عبد‭ ‬الكريم،‭ ‬أستاذ‭ ‬اللغويات‭ ‬ورئيس‭ ‬القسم،‭ ‬ووكيل‭ ‬كلية‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬الأسبق‭ ‬بأسيوط‭ ‬‮ مشرفا‭ ‬مشاركا‮‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عمر‭ ‬حسين،‭ ‬أستاذ‭ ‬اللغويات‭ ‬المتفرغ‭ ‬بكلية‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بأسيوط‭ ‬مشرفا‭ ‬مشاركا‭.‬

واتخذ‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬المعنى‭ ‬عند‭ ‬الاختلاف‭ ‬فى‭ ‬الإعراب‭ ‬ميدانا‭ ‬له،‭ ‬ويبرز‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬فى‭ ‬الدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬بنحو‭ ‬الدلالة،‭ ‬أو‭ ‬معانى‭ ‬النحو،‭ ‬أو‭ ‬النحو‭ ‬القرآنى‭ ‬عند‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكابر‭ ‬المفسرين‭ ‬والنحويين‭ ‬وهو‮ ‬الزمخشري‮‬‭ ‬المولود‮٤٦٧‬‭ ‬هـ‭ ‬ـ‭ ‬‮١٠٧٤‬م‭ ‬،‭ ‬والمتوفى‭ ‬فى‭ ‬‮٥٣٨‬هـ‭ ‬ـ‭ ‬‮١١٤٣‬‭ ‬م‭ ‬فى‭ ‬خوارز،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬عناية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالمعانى،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬وجّه‭ ‬الإعراب‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬المعنى‭.‬

اعتمد‭ ‬ت‭ ‬الباحثة‭ ‬فى‭ ‬مقدمة‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬القيمة‭ ‬العلمية‭ ‬للتعويل‭ ‬على‭ ‬المعنى،‭ ‬وأسباب‭ ‬اختيار‭ ‬الباحثة‭ ‬للموضوع،‭ ‬وفي‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬ركزت‭ ‬الباحثة‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬النحوية‭ ‬والمعنى،‭ ‬والفصل‭ ‬الثانى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تفسير‭ ‬الإعراب‭ ‬وتفسير‭ ‬المعنى،‭ ‬والفصل‭ ‬الثالث‭ ‬أثر‭ ‬العلامة‭ ‬الإعرابية‭ ‬فى‭ ‬تحديد‭ ‬المعنى‭ ‬المراد‭.‬

وتطرقت‭ ‬الباحثة‭ ‬فى‭ ‬الباب‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬إلى ما‭ ‬أجازه‭ ‬الزمخشرى‭ ‬من‭ ‬أعاريب‭ ‬لصحة‭ ‬المعنى‭) ‬فى‭ ‬الحذف‭ ‬والتقدير،‭‬ فى‭ ‬الاختصاص‭ ‬والتضمين،‭ ‬ومعانى‭ ‬الأدوات،‭ ‬وفى‭ ‬إرادة‭ ‬الثبوت‭ ‬والاستمرار،‭ ‬وفى‭ ‬قضايا‭ ‬نحوية‭ ‬غير‭ ‬مصنفة)‭.‬

وفى‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬وعنوانه‭ ‬ما‭ ‬رده‭ ‬الزمخشرى‭ ‬من‭ ‬أعاريب‭ ‬لفساد‭ ‬المعنى‭ ‬المراد‭ ‬ورده‭ ‬لمخالفة‭ ‬مقتضيات‭ ‬الصناعة،‭ ‬ورده‭ ‬لاختلال‭ ‬النسق‭ ‬القرآنى‭ .‬



الباحثة‭ ‬أسماء‭ ‬سيد‭ ‬عبدالرحمن

الباحثة‭ ‬أسماء‭ ‬سيد‭ ‬عبدالرحمن

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