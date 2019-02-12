شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكلف بإدراج اسم والد الشهيد محمد الشحات في قرعة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإدراج اسم والد الشهيد محمد الشحات نصر غازي، الذي استشهد أثناء تأدية واجب الوطن يوم 27 يناير 2019م بشمال سيناء، ضمن الأولوية الأولى في قرعة الحج لبيت الله الحرام، ضمن بعثة أسر الشهداء لهذا العام، تكريما له قائلاً: «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لشهيد مصر».

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يكلف بإدراج اسم والد الشهيد محمد الشحات في قرعة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.