شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان «شهيد رفح» بمسقط رأسه بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع آلاف المواطنين بمركز بني مزار بالمنيا، الثلاثاء، جثمان المجند حسام رضا شلقامي، ابن قرية «إبشاق»، الذي استشهد بطلق ناري بأحد كمائن قطاع رفح بسيناء.

أقيمت صلاة الجنازة بمسجد القرية، وشارك في الجنازة العميد أكرم على، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات من القوات المسلحة المرافقين لجثمان الشهيد، والمهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، واللواء حسين محمد، مساعد مدير أمن المنيا للشمال، والعقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار.

وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، وتم دفن جثمان الشهيد بمدافن الأسرة المجاورة للقرية.