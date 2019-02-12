شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يهدي وفد سفراء وقناصلة الدول الإسكندنافية «شاي شلاتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، سفراء وقناصلة الدول الإسكندنافية والوفد المرافق لهم أول إنتاج لمدينة الشلاتين من «الشاى الأخضر» العالي الجودة، ليكونوا أول الوفود الأجنبية التي تحصل عليه، والذي يحمل شعار الشلاتين، ليحمل رسالة إلى تمتع المحافظة بالإنتاج الطبيعى بعيد عن المواد الكيماوية وانفرادها بإنتاج أفضل الأعشاب الطبيعية وهو ما يعشقه السائح بصفة عامة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بسفراء الدول الإسكندنافية بمكتبه بمقر الديوان لاقتراح عدد من الأفكار والخطوات لزيادة أعداد السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات لتحقيق أوسع انتشار وأفضل دعاية للمحافظة.

ناقش المحافظ سبل زيادة السائحين بعرض مقومات المحافظة العالمية لاستيعاب ملايين السائحين سنويا من مطارات ومنشآت سياحية ومناظر طبيعية وطقس رائع.

كما أكد أن المحافظة تسعى لأن تكون دائما محافظة خضراء تحافظ على الهواء النقي بمنع إقامة معرض يستخدم السولار وغيره بإقامة محطات طاقة تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية، كما أكد على الاهتمام الكامل بالبيئة البحرية، ومنها السياحة الشاطئية أهم الأنشطة السياحية بها.

أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستقبال محافظ البحر الأحمر وسعادتهم بهذه الهدية والتي نالت إعجابهم بشدة، وأكدوا أنهم حصلوا على أفضل الإجازات على الإطلاق بمدينة الغردقة، وأنهم سيقومون بمتابعة زيارة الغردقة باستمرار ونقل هذه الصورة الرائعة حول إمكانيات المحافظة السياحية للمواطنين ببلادهم.

محافظ البحر الأحمر يلتقي بسفراء الدول الأسكندنافية بمكتبه بمقر الديوان

محافظ البحر الأحمر يلتقي بسفراء الدول الأسكندنافية بمكتبه بمقر الديوان