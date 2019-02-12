شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الغربية: تقنين التعديات على أملاك الدولة فرصة لن تتكرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء فتحى عبدالغني، سكرتير عام محافظ الغربية، أن تقنين التعديات على أملاك الدولة فرصة لن تتكرر في ضوء الامتيازات التي تقدمها الدولة لصالح المواطن.

وفي هذا الإطار وجه رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المتعدين على أملاك الدولة لتحفيزهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين (استرداد حق الشعب)، على أن يتم الانتهاء من الملفات المتبقية خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال رئاسة سكرتير عام محافظة الغربية لاجتماع لجنة البت الخامسة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين.

بدأ الاجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة وعددهم 69 ملفا، الذين تم البت في ملفاتهم في اجتماع اللجنة السابقة 10/1/2019، حيث اتفقت اللجنة على الأسعار بما يتناسب مع الصالح العام للدولة والمواطن.

وخلال الاجتماع تم البت في 169 طلب تقنين للتعديات على أملاك الدولة حيث تم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة، وبذلك يكون تم البت في 935 طلبا جاهزا لإنهاء إجراءات التقنين.

وبناءً على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذي تم تحديده وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

كما أكد السكرتير العام أن أموال (استرداد حق الشعب) تنفق على المشروعات القومية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع العام على المواطنين.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا سدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا وتم فحص 1223 طلب تقنين ومعاينة 1057 طلبا، وجارٍ فحص 231 طلبا وجارٍ معاينة 69 طلبا، وتستمر أعمال الـ12 لجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ في أعمالها لتسريع وتيرة إجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تقنين أوضاع عدد 62 مواطنا وتوقيع العقود الابتدائية لهم.

وعلى هامش اجتماع لجنة البت وجه سكرتير عام الغربية رؤساء المدن والأحياء بالاهتمام بنظافة الشوارع والاستمرار في نقل كافة التراكمات القديمة مع تفعيل غرامات النظافة طبقاً للقوانين المحددة لذلك وكذا تحصيلها مقابل تحسين الخدمات.