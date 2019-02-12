مرور الجيزة: جهازا رادار للحد من حوادث محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعاقدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، على شراء جهازي رادار للحدث من الحوادث أعلى محور صفط اللبن.

كما يواصل رجال المرو بالتنسيق مع إدارة التخطيط بالمحافظة أعمال رفع كفاءة وصيانة المحور في الاتجاهين؛ حفاظا على أمن وسلامة المواطنين بعد تعدد شكاوى الأهالي من تكرار وقوع حوادث تصادم أعلاه.

وتم تفعيل منظومة النداء الآلي بوحدات تراخيص (أكتوبر الجديدة، نكلا، برقاش، أوسيم) وتطوير محوري جمال عبد الناصر وطريق الواحات بالتنسيق مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر.