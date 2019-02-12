"التعليم" تتيح تسجيل "الرياضيات" في مسابقة التعاقدات بإدارة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
استجاب الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، للراغبين في التقدم لمسابقة التعاقد المؤقت لسد العجز في أعداد المعلمين بمحافظة المنيا، بإتاحة التسجيل لمادة الرياضيات على إدارة المنيا التعليمية للمرحلة الابتدائية.
ووجهت المديرية للمتقدمين المتخصصين في مادة الرياضيات، بسرعة إدخال البيانات قبل نهاية الموعد المحدد، كما أعلنت إتاحة التبديل لمن تقدموا بأوراقهم عبر إدارات أبو قرقاص وسمالوط.
وينتهي التقدم الإلكتروني للمسابقة عبر الانترنت الخميس المقبل، لتبدأ مرحلة تقديم الأوراق اعتبارا من السبت المقبل.
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