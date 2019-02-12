قبل مغادرته إثيوبيا.. السيسي يجتمع مع قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي مع كلٍ من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه ونائبه كويسي كوارتي، إلى جانب باقي المفوضين بالاتحاد، وذلك في ختام زيارة الرئيس إلى أديس أبابا عقب ترؤسه للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس رحب بلقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومعاونيه، مثنياً على أدائهم المتميز في إدارة المؤسسة، لا سيما في إطار الإعداد لاجتماعات القمة الإفريقية.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لتكريس روح فريق العمل الواحد من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع رئيس المفوضية وطاقمه خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية ويلبي تطلعات شعوبها ويعزز من دور الاتحاد على الساحة الدولية.

وأكّد الرئيس السيسي، اعتزام مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة الاتحاد، لا سيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتطوير منظومة العمل به، ومتابعة تنفيذ مقررات القمم الإفريقية في مختلف المجالات، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن "فقيه" أكّد من جانبه أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، لا سيما في ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقي، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الإفريقي المشترك؟

وأعرب "فقيه"، عن تفاؤله بالرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، خاصةً في ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، مشدداً على دعم المفوضية له في مهمة قيادة دفة العمل الإفريقي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية من عمر الاتحاد والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل.

كما أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالبصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، والحرص المصري على تحقيق طفرة إيجابية في هذا المجال، لا سيما من خلال استضافة عدد من الفعاليات القارية المهمة في هذا الصدد، كمنتدى إفريقيا للاستثمار الذي شارك فيه بنفسه كمتحدث رئيسي.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول استعراض أهم الأحداث الرئيسية على أجندة الاتحاد الإفريقي خلال دورة الرئاسة المصرية؛ والتي يتمثل أبرزها في القمة الصيفية التنسيقية في النيجر، فضلاً عن قمم المشاركات الاستراتيجية مع اليابان والمجموعة العربية.

كما شهد الاجتماع عرض أهم الأولويات الموضوعية لمختلف إدارات الاتحاد خلال العام الحالي، بما فيها موضوعات الصحة والتجارة والصناعة والبنية التحتية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية اتخاذ القرار عن طريق الرئاسة المصرية للاتحاد والاستفادة من الدور التنسيقي للمفوضية في هذا الخصوص.

وأكد الرئيس لمسؤولي المفوضية، أن مصر ستعمل من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي على استكمال مسيرة جهود الرؤساء السابقين للاتحاد لتلبية آمال وطموحات الشعوب الإفريقية في قارة قوية وموحدة من خلال دفع المشروعات والبرامج التي تستهدف المواطن الأفريقي بالأساس.

واختتم الرئيس السيسي حديثه، منوهًا بالحمل الثقيل الملقى على عاتق مصر في هذا الصدد، واعتزامها توفير كل الدعم المطلوب لإنجاح هذه المهمة، مؤكداً أن ذلك لن يكتمل إلا من خلال العمل الجماعي المتمثل في مساندة المفوضية وباقي الدول الأعضاء بالاتحاد.