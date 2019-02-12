بالصور.. وزيرة السياحة تلتقط الصور التذكارية في معبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس: تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، معبد الأقصر في أول زيارة لها للمحافظة، اليوم الثلاثاء، منذ توليها المنصب، وذلك برفقة محافظ الأقصر ورئيس اتحاد الغرف السياحية وعدد من القيادات التنفيذية.

والتقطت وزيرة السياحة صورًا تذكارية مع السياح في المعبد، كما استمعت لشرح مفصل عن تاريخ المعبد وما يحتويه من آثار فرعونية من مدير المعبد أحمد عربي.

وعقدت وزيرة السياحة اجتماعًا مع مسئولي القطاع السياحي بديوان عام المحافظة للاستماع لمطالب ومشكلات القطاع بالمحافظة.

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