وصلت لـ5.2 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط موادًا تموينية وأدوية مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مصنع للمكملات الغذائية التي يتم استخدامها من قبل الشباب وكبار السن لاستعاضة نسب الحديد والكالسيوم بالجسم، في مدينة المنيا الجديدة، دون ترخيص وبالمخالفة للاشتراطات الخاصة بوزارة الصحة.

كما ضبطت الرقابة الإدارية، مخزنًا آخر بحي شرق أسيوط به كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، وتبين عدم وجود نتائج فحص أو مطابقة لجميع المواد الخام أو تسجيل للأدوية التي تم ضبطها وغير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، وتبين عدم وجود الفواتير الدالة على الشراء للتهرب من سداد الضرائب، وبالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والتموين بمحافظتي المنيا وأسيوط اتُخذت الإجراءات اللازمة بالتحفظ على كافة المضبوطات التي قُدرت قيمتها بحوالي 3,2 مليون جنيه أُحيلت الوقائع للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي ذات السياق تمكنت الهيئة بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة المنيا بالكشف عن استيلاء بدالين تموينيين على مخصصات الدعم التمويني الموجه لمنظومة السلع بحوالي 2 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق اثبات مبيعات وهمية على نظام التشغيل الإلكتروني، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم 50 طنًا من الأسمدة المغشوشة معبأة داخل أجوله منسوب صدورها لأحد المصانع المملوكة للدولة قبل بيعها للمواطنين وجميعها غير صالحة للاستخدام مما يؤثر بالسلب على خصوبة التربة، كما ضُبطت العبوات الفارغة المقلدة التي أُعدت للتعبئة وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.