وزيرة الهجرة تعلن التعداد الفعلي للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أعداد المصريين المقيمين بالخارج والتي تقدر بنحو 14 مليون مواطن.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال احتفالية "إعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017"، أن إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًا، لافتا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، يتواجد بها 65% من إجمالي المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصري.

وأضافت مكرم، في تصريحات لبرنامج "بالمصري"، على قناة الغد الفضائية، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن منطقة الخليج تحتل الصدارة في عدد المصريين بالخارج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الجالية المصرية في أوروبا وأفريقيا وآسيا .