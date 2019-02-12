انت الان تتابع إحالة 15 موجهًا بإدارة الفشن التعليمية للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، 15 موجه مواد دراسية للتحقيق، أثناء زيارته لمدرسة الفنت الثانوية الفنية بنات لمتابعة مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة"، وفوجئ مدير الإدارة أثناء زيارته للمدرسة وبالاطلاع على دفتر الأمن بتوقيع الموجهين في خانة الحضور وعدم توقيعهم في خانة الانصراف، كما اكتشف غياب بعض الموجهين وعدم متابعتهم المدرسة فقرر إحالتهم للتحقيق وتشكيل لجنة من الإدارة التعليمية لمتابعة المدرسة وزيارات موجهي المواد الدراسية.

وتابع الدكتور عصام السباعى مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، حملة "100 مليون صحة" بعد أن تم إطلاقها بمراكز المحافظة اليوم لطلاب المدارس "الثانوي العام والفني والتمريض والأزهر، مؤكدًا على سرية بيانات النتائج للطلاب، وسيتم إبلاغ النتائج لولي أمر الطالب شخصيًا. وقامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز