انت الان تتابع قلق من تسرب غاز الكلور في الإسكندرية.. ورد رسمي سريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتابت حالة من القلق الشديد سكان شرق الإسكندرية، بعد تداول أنباء عن وجود تسريب لغاز الكلور بمحطة مياه شرب السيوف، إذ نشر مشتركين عبر "فيسبوك"، شكاوى تفيد بتسرب رائحة كلور من محطة المياه المشار إليها، الأمر الذي يؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطنين ومربع المدارس بمحيط المحطة، فيما سارعت شركة مياه الشرب بالتأكيد على عدم وجود أى تسريب للكلور، وأن المحطة تعمل بصورة طبيعية، وأنه لم يستدل على وجود أى تسريبات لغاز الكلور بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محطة مياه السيوف تعمل بصورة طبيعية ولا صحة لما تردد عن وجود تسريب لغاز الكلور وأن الأمور تسير بصورة طبيعية وآمنة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفية، أنه فور وصول الشائعة، تم تشكيل لجنة من الشركة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتم أخذ عينات
وقال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محطة مياه السيوف تعمل بصورة طبيعية ولا صحة لما تردد عن وجود تسريب لغاز الكلور وأن الأمور تسير بصورة طبيعية وآمنة.
وأضاف جابر، في تصريحات صحفية، أنه فور وصول الشائعة، تم تشكيل لجنة من الشركة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتم أخذ عينات من المياه وتفقد مراحل الإنتاج، وأكدت اللجنة على عدم وجود أي تسريب بالمحطة والعمل يجري بصورة طبيعية.
يشار إلى أن عدد كبير من مواطني الإسكندرية، تقدموا خلال الآونة الأخيرة، بشكاوى بشأن تلوث مياه الشرب وانبعاث روائح كريهة، وأرجعت شركة المياه السبب فى ذلك لارتفاع نسبة الأمونيا بسبب انخفاض منسوب مياه ترعة المحمودية، قبل أن يتم معالجة الأمر بالامتناع عن شرب المياه من الخزانات.
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