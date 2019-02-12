شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية 12 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن «الأزهر يدرس به 108 جنسية بـ22 ألف طالب بينهم 4 آلاف طالب إفريقى يثقون بالأزهر ولولا ثقتهم لما أرسلوا أبناءهم إليه».

وأضاف المحرصاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل الفعاليات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية خلال الفترة المقبلة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن حصول الأزهر على مقعد باتحاد الجامعات الإفريقية يعنى مواصلة الريادة والتبادل والدعم لأفريقيا.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية 12 مارس المقبل بمقر جامعة الأزهر، وتنظيم أولمبياد اتحاد الجامعات الأفريقية في عدد من الألعاب يوم 24 مارس المقبل لعدد 22 دولة عضو بالاتحاد وممثلى الجامعات.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن الجامعة تشكر الجامعات الأفريقية والاتحاد الأفريقى على ثقتها بالجامعة واختيارها رئيسا لاتحاد الجامعات الأفريقية، نحو التنمية المستدامة، موضحًا أن الجامعة تتقدم بالشكر للرئيس السيسى لرعايته فعاليات أولمبياد اتحاد الجامعات الأفريقية.

ونوه المحرصاوى إلى أن الجامعة سوف تعرض بنود وثيقة الأخوة الإنسانية بحجم المبانى الجامعية حتى يراها الطلاب والمارة، مضيفا أن 18 جامعة مصرية عضو باتحاد الجامعات الإفريقية، لافتا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي أطلقها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تتسق مع منهج الأزهر وسيتم تدريسها بقاعات الدراسة، كما سيتم قياس المستوى التعليمى للطلاب ورفع مستوى الطلاب والأساتذة بعدد من الدورات الدراسية.

فيما قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة الأزهر تعمل على الملف الإفريقى منذ عام، وطلبت إقامة فعاليات الاتحاد بمصر بموجب خطة معدة مسبقة.

ولفت إلى أن أول الفعاليات ستقام يوم 12 مارس بافتتاح مقر الاتحاد الإقليمى لدول شمال إفريقيا، وكذلك الأولمبياد التي ستنطلق في يوليو، ثم المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد كل عامين.

وقالت الدكتورة أمانى الشريف، مديرة المقر الإقليمى للجامعات الإفريقية، إنه سيتم التواصل مع باقى الدول من خلال مكاتب إقليمية تنشئ في كل دولة، وتمثيل الجامعات الإفريقية في دول الشمال والمشاركات والنشاطات وتنفيذ مشروعات تمولها عدد من الجهات.

وأكد الدكتور أشرف فتحى، عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، أن فعاليات أولمبياد اتحاد الجامعات الأفريقية ستقام على ملاعب وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن مختلف مؤسسات الدولة رحبت بشكل كبير لتقديم العون لفعاليات الاتحاد.