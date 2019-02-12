شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرشحين جدد في اليوم الثالث لانتخابات الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء (12فبراير2019) تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الأول من مارس المقبل.

وأكد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة تلقت في اليوم الثالث لفتح باب الترشيح طلبين من الزميلين سمية محمود محمد حسن العجوز وشهرتها (سمية العجوز) وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمد مغربى أحمد على وشهرته (محمد المغربى) الشعب، على منصب النقيب ليصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن (8) مرشحين.

وذكر أن اللجنة تلقت أيضا (6) طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين للعضوية حتى الآن (36) مرشحا، والمرشحين الستة هم:

1- خالد محمد زكى البلشى وشهرته (خالد البلشى) حر.

2- محمود كامل محمود بركات وشهرته (محمود كامل) أخبار اليوم.

3- مريم محمد عبدالجواد ابراهيم وشهرتها (مريم جبل) الدستور.

4- ممدوح سيد صغير أحمد وشهرته (ممدوح الصغير) أخبار اليوم.

5- وليد محمد السعيد يوسف حيدر وشهرته (وليد حيدر) حر.

6- ياسين غالب غلاب عميرة وشهرته (ياسين غلاب) الأهرام.

وأشار «عبدالرحيم»، إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تواصل عملها لتقي طلبات المرشحين حتى الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل.

وحضر من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة اليوم كل من الزملاء محي السمرى وحسين الزناتي وعمرو بدر .