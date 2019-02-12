شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «نور حياة» الرئاسية تواصل الكشف على تلاميذ المدارس بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مبادرة «نور حياة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس الابتدائية، وينفذها صندوق «تحيا مصر»، أعمالها، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي في 5 محافظات، هي الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة التي تهدف للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانًا.

في المنيا، واصلت القوافل الطبية عملها بمدرسة التل الابتدائية بمركز المنيا، وتم توقيع الكشف الطبي على التلاميذ من خلال وحدة طبية متنقلة مدعمة من صندوق تحيا مصر تضم أخصائي رمد وبصريات وأجهزة طبية.

ووجه المحافظ اللواء قاسم حسين، كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.

وفي الأقصر، قال عبداللطيف ابراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المبادرة زارات عدد من المدارس ومنها مدرسة منشأة العماري الإبتدائية، بمشاركة عدد من قيادات الصحة والتربية والتعليم والقيادات التنفيذية، ومسؤولى صندوق «تحيا مصر» مشيرًا إلى ان الحملة تستهدف في أسبوعها الأول الكشف على3000 تلميذ بمدارس منشأة العماري الإبتدائية، والكرنك الإبتدائية، والإمام الحسيني الإبتدائية، ونجع العرب الإبتدائية، والحرية الإبتدائية.

وفي الشرقية، قال المهندس أدهم محمود منسق المبادرة بصندوق تحيا مصر أنه تم إجراء مسح لـ 791 حالة وتوفير حوالي 100 نظارة، بالإضافة إلى تحويل حالة أخرى لإجراء عملية جراحية.

وأضاف أنه سيتم الكشف على ٧٥٠ ألف طالب في ١٨٨١ مدرسة بالمحافظة خلال المبادرة، وستكون البداية بطلبة المرحلة الابتدائية، ويتم الكشف من خلال فريق طبي من أطباء العيون وفنيين بصريات وفنيين أجهزة طبية، ويتم تقديم العلاج اللازم وتوفير نظارة طبية في حالة الإحتياج مجاناً أو إجراء جراحة إذا لزم الأمر.