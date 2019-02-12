شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين»: اختلاف الرؤي حول تعديل الدستور يرسخ ثقافة الحوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن الحزب يسعي دوما إلى ترسيخ الأسس الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والتعبير وتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم يحترم أي رأي مهما اختلف مع رؤية الحزب وانطلاقًا من هذه الرؤية.

وأوضح، أنه لا يوجد تعارضًا بين رؤية الحزب الرافضة لمقترح التعديلات الدستورية وبين رأي النائبة «هالة أبوالسعد»، التي عبرت عن موافقتها الشخصية كنائبة تمثل أهالي دائرتها، ولا تعبر عن رأي الحزب المعلن الصادر عن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص، وذلك طبقا للائحة الداخلية للحزب، كما تؤكد لائحة الحزب بأن المتحدث الرسمي باسم الحزب هو المخول له بالتحدث لوسائل الإعلام نيابية عن أعضاءه.

وأكد الحزب في بيان له على احترامه لكافة الرؤى والأفكار حتى وإن كانت مخالفة لتوجهاته الرسمية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية قضية وطنية مصرية ينبغي على الجميع المشاركة فيها دون أية قيود أو ضغوط، وأن على المواطنين إبداء أراءهم المتنوعة حول تلك التعديلات إثراء لحالة الحوار المجتمعي الذي أحدثته التعديلات الدستورية الأخيرة.

ورفض الحزب أية مزايدات على موقفه تجاه التعديلات الدستورية، كما يرفض الحزب استغلال حرية إبداء الرأي داخل الحزب من أجل إعطاء صورة سلبية حول الحزب وتماسكه الداخلي، مشددا على أن اختلاف الآراء وتبادلها من شيم العمل الديمقراطي الذي يسعي الحزب إلى ترسيخها في المجتمع المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحراك السياسي الدائر في مصر حاليا حول التعديلات قد تكون فرصة ذهبية من أجل ترسيخ ثقافة الديمقراطية القائمة احترام حرية الرأي والتعبير وتقبل الآراء المخالفة والمتعارضة.

وطالب المحافظين كافة الأطياف السياسية المصرية في انتهاج النهج الديمقراطي لحزب المحافظين المتمثل في احترام ثقافة الحوار والعمل المؤسسي.