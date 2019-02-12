شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة نائب وزير الزراعة إلى الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى محافظة الإسماعيلية، حيث استقبلها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بمكتبه بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء مجدي عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية.

وناقشت محرز، خلال لقائها بالفريق مهاب مميش، التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية (إحدى شركات هيئة قناة السويس)، مشيدة بما قام به مميش والعاملين بهيئة قناة السويس بالمشروع القومي للاستزراع السمكي والذي سيساهم في زيادة الإنتاج من الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وتوجهت «محرز» إلى موقع المزارع السمكية التابعة لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، يرافقها اللواء محمد مجدي عبدالسميع رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد محسن قدره مدير إدارة المزارع السمكية بالشركة، ولجنة رفيعة المستوى من وزارات وهيئات مختلفة، حيث قاموا بتفقد المزرعة السمكية من أحواض استزراع الجمبري وحنشان البحر والدنيس كما تم تفقد أماكن الإعاشة للعاملين بالمشروع.

نائب وزير الزراعة تلتقي الفريق مهاب مميش بالإسماعلية

نائب وزير الزراعة تلتقي الفريق مهاب مميش بالإسماعلية

نائب وزير الزراعة تلتقي الفريق مهاب مميش بالإسماعلية

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن المشروع سيساهم خلال الفترة المقبلة في زيادة إنتاج مصر من الجمبري، مؤكدة أهمية استكمال بعض المنشآت بالمشروع كمصنع لإنتاج أعلاف الأسماك البحرية ومصنع لإنتاج الثلج ومفرح لإنتاج الأسماك البحرية ومنشأة لتصدير الأسماك.

من جانبه، قام الدكتور أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمعاينة الموقع لاختيار أنسب الأماكن لإقامة منشأة لتصدير الأسماك والتي سيتم اعتمادها من وزارة الزراعة في إطار قيام الوزارة باعتماد المنشآت التي يتم من خلالها تصدير الأسماك لكافة الدول.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن هناك سعيا دائما لتطوير الإنتاج السمكي في مصر، بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك، وتقليل الإنتاج، مشيرة إلى ان سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعتمد على رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية تشمل التحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسي لزيادة الانتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأرض والمساحة بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر.