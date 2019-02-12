بأمر مساعد الوزير.. تطوير وحدات تراخيص المرور في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة جهودها برئاسة اللواء علاء متولي، لرفع كفاءة وحدات التراخيص في نطاق المحافظة. وشدد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، على تطوير أماكن انتظار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ووجه "شحاتة" بإعادة افتتاح وحدات التراخيص في مظهر حضاري مؤهل لاستقبال المواطنين، والعمل على قضاء مصالحهم في أقصر وقت ممكن.

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