افتتاح نفق النهضة تجريبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

افتتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، نفق النهضة بشكل تجريبي بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة.

ويساهم النفق في سيولة مرورية بشوارع الجامعة ومراد والنيل السياحي وكوبري الجامعة وميدان النهضة، ويمنع حدوث تكدسات مرورية.

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