محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

افتتح اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه مساعده للمرور اللواء علاء متولي، وحدة مرور أكتوبر الجديدة؛ تختص بتجديد واستخراج تراخيص القيادة الخاصة "ملاكي".

يأتي ذلك تيسيرا على قاطني مدينة السادس من أكتوبر، إذ تم فصل إصدار تراخيص الملاكي عن وحدة أكتوبر القديمة بميدان فودافون.

وتشمل الوحدة الجديدة عيادتي "رمد وباطنة" مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، لتسهيل استخراج الشهادات الطبية اللازمة لاستصدار رخص القيادة بمعرفة الأطباء المختصين.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدير أمن الجيزة يفتتح وحدة مرور أكتوبر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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