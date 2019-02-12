التحقيقات مع عصابة "تجارة الكيف: "زعيمها يتولى عقد الصفقات في الخارج وتهريبها بالصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مع زعيم عصابة لتجارة المواد المخدرة، أنه يتولى عقد الصفقات مع منتجي المواد المخدرة خارج البلاد وجلبها وتهريبها عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية للبلاد.

وضبطت الداخلية، "فؤاد. م"، 31 سنة، عاطل "زعيم العصابة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وذلك اثناء محاولته الهرب من منزله بالضبعة، للاختباء بمدينة الإسكندرية في سيارة ملاكي العامرية، وضُبط بحوزته 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو و600 جرام، ومبلغ ماليًا.

كما ضبطت أجهزة الأمن باقي عناصر تشكيل عصابي سبق ضبط أحد عناصره، وقُتل آخر في تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وعثرت الشرطة بحوزتهم على 171 طربة لمخدر الحشيش.

كانت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في ملاحقة باقي عناصر تشكيلًا عصابيًا من ذوى السوابق الإجرامية تخصص في تهريب المواد المخدرة ، خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتي "القاهرة، والجيزة" والذى سبق وأن تمكنت الإدارة من ضبط أحد عناصره ومقتل أخر في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام ، طبنجة عيار 9مم وبخزينتها عدد 3 طلقات من ذات العيار ، وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول.

ووجه الأمن مأموريات مشتركة بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديريات أمن ( مطروح، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة استهدفت باقي عناصر التشكيل العصابي المشار إليه، والتي أسفرت عن ضبط "طاهر س"، ومقيم منطقة الضبعة، وذلك اثناء تواجده بالقرب من منزله، بحوزته 90 طربة حشيش وزنت 9 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول و"عبدالحميد ع "، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص وذلك اثناء تواجده بالقرب من منزله، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 أربعة كيلو وخمسمائة جرام، ومبلغ مالي.

أقر المتهمون بارتكاب الوقائع والإتجار في المواد المخدرة، رفقة اثنين هاربين مقيمان في القاهرة والجيزة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

