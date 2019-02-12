حل لغز مقتل ربة منزل بطلقة طائشة في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء رضا العمدة، في ضبط المتهم بالتسبب في مقتل ربة منزل بالخطأ بمركز أطفيح.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز أطفيح بلاغاً بالعثور على جثة "نجلاء. س. ع"، 40 سنة، بقطعة أرض زراعية ملك والدها بقرية الصالحية دائرة المركز، وبها عيار ناري بالظهر.

تحريات العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "محمود. ا"، 33 سنة، وتمكن الرائد أحمد يسري رئيس المباحث من ضبطه.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ حال قيامه بتجربة بندقية آلية تمهيدًا لبيعها، وأرشد عن البندقية وبخزينتها 4 طلقات من ذات العيار.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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