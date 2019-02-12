وزيرة السياحة تبحث إنشاء قسم للتدريب والضيافة بالجامعة الأمريكية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عددا من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارة والجامعة خلال الفترة المقبلة، وجرى مناقشة إمكانية استحداث قسم لتدريس والتدريب على السياحة والضيافة لأول مرة بالجامعة، بالتعاون مع University of Central Florida بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستتولى أيضا التمويل.

وحسب بيان، الثلاثاء، أشادت المشاط، بفكرة استحداث هذا القسم لتدريس والتدريب على السياحة والضيافة لأول مرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون لتأسيس هذا القسم بما يعزز من استفادة قطاع السياحة المصري من الطاقات الشابة الموجودة بالمؤسسات التعليمية المختلفة لتطوير صناعة السياحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكدت الوزيرة، أهمية استثمار وبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني المؤسسي المواكب للاتجاهات العالمية، لافتة إلى أن التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى يعتبر أحد أهم الملفات الرئيسية التي يتضمنها محور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيلكي الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع.

وأضافت أن السياحة من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى والتي يجب العمل على تنميتها، مستعرضة رؤية الوزارة التي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يخدم أكثر من 70 صناعة مرتبطة ويساهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت الوزيرة أن أي إصلاح هيكلي يتضمن بجانب الاصلاحات التشريعية، ما يتعلق بالـ SOFT WARE وهو ما يتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، إلى جانب جزء أخر يتعلق بالـ HARD WARE والذي يتعلق برفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية.

ونوهت إلى أن وجود هذا القسم من شأنه أن يساهم فى خلق وعي سياحي شامل لدى طلاب الجامعات وإلمامهم بالدور الحيوي المهم لصناعة السياحة.