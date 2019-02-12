بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات في "رمسيس وعبدالمنعم رياض و26 يوليو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة شملت ميادين رمسيس وعبدالمنعم رياض والإسعاف وشوارع الجلاء و26 يوليو، وجرى رفع جميع الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم.

وأوضح المحافظ، أهمية إعادة الانضباط لشوارع القاهرة وفرض القانون وتفعيله بحزم ضد المخالفين مع التشديد على تواجد الحملات الأمنية والمرورية بصفة دورية على مدار اليوم صباحًا ومساءً.

تأتي الحملة؛ بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعدم السماح بأي إشغالات بوسط المدينة وإلزام السيارات بالانتظار في الأماكن المخصصة لها وتكثيف الحملات المركزية بالتنسيق بين أجهزة أحياء الأزبكية وبولاق وعابدين وغرب القاهرة وشرطة المرافق برفع جميع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة وإلزام سائقي الميكرباص بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم.