أخبار مصر | يدق ناقوس الخطر .. الأشعة الضارة في بيوتنا وأماكن العمل وكيفية الوقاية منها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يدق ناقوس الخطر .. الأشعة الضارة في بيوتنا وأماكن العمل وكيفية الوقاية منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الدكتورة شيرين غالب أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، من الإشعاع والموجات الكهربائية المحيطة بنا في كل مكان "البيت والعمل، التليفزيون، الكمبيوتر، اللاب توب، الميكرويف"، رفقاء حياتنا اليومية لكن كل منهم يكون رفيق السوء الضار إذا لم نتعامل معه بالشكل الصحيح لتجنب أخطاره.

فى البداية وضحت "غالب"، انواع الأشعة والطاقة الكهربائية المحيطة بنا، قائلة: هناك أشعة مؤينة أى طاقتها كبيرة تضر بالإنسان وتخترق خلاياه لتحدث بها لخبطة وأرتباك وهناك أشعة غير مؤينة أى طاقتها صغيرة ولاتضر بالإنسان.

وأضافت الأشعة التى تحيط بنا فى البيت والعمل صادرة من الكمبيوتر واللاب والتليفزيون والموبايل والواى فاى وهو ما نتعرض له يوميا وفى هذا الشأن أكدت أبحاث كثيرة تأثيرها على العين مع طول ساعات المشاهدة والتركيز فى الشاشات وخاصة فى الظلام وهو مايسبب الاجهاد لعضلات العين وجفافها وأحيانا تسبب حدوث مياه بيضا عليها، فيما اكدت أبحاث أخرى أنها تسبب بعض الأورام السرطانية وتؤثر أيضا عى المخ وتزداد نسب حدوث الإلزهايمر وتسبب عدم القدرة عى الإنجاب.

وأكمبت غالب، تشكل أيضا خطورة على الأم الحامل والجنين ويفضل خلال شهور الحمل الكف عن إستخدام الموبايل بشكل تام، ولذلك يجب التعامل بحذر مع كل تلك الأجهزة ووضع معايير للأمان ومنها:

- البعد مسافة لاتقل عن مترين من شاشة التلفاز والا تكون الحجرة مظلمة.

- لابد من نزع كل الفيش والموصلات الكهربائية اثناء النوم.

- لابدمن وضع واقى لشاشة الكمبيوتر وعمل مسافة لاتقل عن 5سنتيمتر عنه.

- التقليل من مدة مكالمات الموبايل ومنع الاطفال من استخدامه.

- تجنب أشعة الشمس الحارقة واستخدام واقى والاكثار من المياه.

- يفضل إبعاد جهاز الواى فى المنزل عن حجرات النوم.