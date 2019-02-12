أخبار مصر | البيئة: برامج متخصصة لتدريب المرأة على الحرف اليدوية بمحمية وادي الجمال تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

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ونفذ البرنامح التدريبى، الذي يهدف أيضا إلى رفع قدرات المشاركات للحفاظ على الموارد الطبيعية والقيم التراثية في المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية، مجموعة متخصصة من الخبراء المختصين أحدث مجالات تسويق المنتجات السياحية والتى تعكس الطابع البيئى والتراثى والطبيعى للمحمية لعدد من فتيات قرى ابو غصون – حماطة – برانيس بمحمية وادى الجمال بالإضافة إلي جمعية ابو غصون لتنمية المجتمع كممثل للجمعيات المدنية العاملة بالمنطقة وممثلى الشئون الاجتماعية بمرسى علم.
ويهدف البرنامج التدريبى إلى رفع المهارات التسويقية للسكان المحليين العاملين في قطاع الحرف اليدوية للتأكيد على أهمية الاستثمار فى الانسان بما ينعكس على صون وحماية الموارد الطبيعية من خلال توفير آليات جديدة وغير تقليدية لتوليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة بالاضافة الى الحفاظ على الحرف والمنتجات البيئية والتراثية لهذه المجتمعات وتطويرها بما يساهم فى رفع الوعى البيئى بأهمية المحميات والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها وكذلك العمل على زيادة جودة المنتجات الحرفية التقليدية واساليب عرضها وفق آليات السوق لخلق منتج يواكب تطلعات السائح ويربطة بتراث المحميات ويعرفه بها.
وتم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بعد القيام بدراسات لتقييم وتطوير وتسويق الحرف اليدوية في القرى المحيطة بالمحمية من قبل خبراء فى مجال التسويق السياحى وتطوير المنتجات البيئية والتراثية للتعرف على التحديات والفرص المتاحة ومجالات التطوير وافضل الاساليب لذلك بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واهميتها التراثية والبيئية.
كما تضمن البرنامج استعراض وتقييم كيفية تسويق الحرف اليدوية في الوقت الراهن وكذلك عرض عدد من التجارب الناجحة في مجال تسويق الحرف اليدوية واثارها فى زيادة الدخل وفتح اسواق جديدة مع عرض الاساليب التى يمكن اتباعها في الفترة القادمه لزيادة فرص تسويق وبيع المنتجات اليدوية.
الجدير بالذكر أن الحرف المرتبطة بالقيم البيئية والتراثية فى المحميات احدى اهم المقومات الاساسية للمجتمعات المحلية والتى تعمل الوزارة على المحافظة عليها مع تطوير جودتها لربط المجتمع بالمحمية وصونها.
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