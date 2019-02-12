أخبار مصر | تعلن عنها "القاهرة الجديدة".. الأوراق المطلوبة لتحرير الإقرار الضريبي لعام ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعلن عنها "القاهرة الجديدة".. الأوراق المطلوبة لتحرير الإقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي القاهرة الجديدة، عن بدء تلقيها الأرواق لعمل الإقرار الضريبي للعام الحالي، من خلال مقراتها الفرعية. وقال طارق خيري، أمين عام مساعد نقابة محامي القاهرة الجديدة، إن الأوراق المطلوبة لتحرير الإقرار الضريبي هى صورة البطاقة، وصورة الكارنيه، ورقم الهاتف الخاص بالمحامي، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي الأوراق بدار القضاء العالي، ومحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار خدمة محامي القاهرة الجديدة، حيث يتم تقديم هذه الخدمة كل عام لجموع محامي النقابة الفرعية.

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