أخبار مصر | تكريم شيوخ المهنة في "لقاء الوفاء".. "عاشور" يزور "شمال الجيزة" ١٤ فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم شيوخ المهنة في "لقاء الوفاء".. "عاشور" يزور "شمال الجيزة" ١٤ فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مجلس نقابة محامي شمال الجيزة، بمشاركة عضو النقابة العامة كمال مهنا، أعضاء الجمعية العمومية بشمال الجيزة لحضور اللقاء المرتقب مع سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي من المقرر انعقاده الخميس المقبل الموافق ١٤ فبراير الحالى، في تمام الساعة الثانية عشرة بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة.

وقال السيد جابر، أمين صندوق نقابة محامي شمال الجيزة، إن سبب انعقاد اللقاء هو تقديم الشكر والامتنان لأعضاء الجمعية العمومية جميعا، وتكريم شيوخ وكبار محامي الجيزة.

وأشار جابر إلى أن النقيب العام سيستعرض، خلال كلمته، أهم المستجدات على الساحة النقابية، وسيرد على كل التساؤﻻت التى شغلت الرأى العام لمجتمع المحامين فى الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل اللقاء أكثر من مهم، ولذلك نرجو أن يشارك فيه الجميع، والله المستعان.

من جانبه، قال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة عن شمال الجيزة، إنه من المقرر أن يتم تكريم شيوخ المهنة، وأصحاب العطاء، مهنيا ونقابيا، وعدد كبير وكوكبة من كبار وشيوخ محامي شمال الجيزة، فى اللقاء الذي أطلق عليه "لقاء الوفاء".