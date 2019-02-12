أخبار مصر | الإثنين.. "إفريقية النواب" تناقش طلب إحاطة حول نتائج عمل اللجنة الوطنية بشأن الحوكمة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. "إفريقية النواب" تناقش طلب إحاطة حول نتائج عمل اللجنة الوطنية بشأن الحوكمة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في اجتماعها الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود، عضو اللجنة بشأن نتائج عمل اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة الحوكمة فى مصر؛ وفقا للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى أفريقيا.

ويأتى اجتماع اللجنة، فى أطار لقاءاتها لبحث القضايا والملفات ذات الشأن الأفريقى، بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القاهرة السمراء.

ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة والمقرر انعقادها غدًا الأربعاء، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من "155" عضوًا "أكثر من خُمس أعضاء المجلس"، ومناقشة تقـرير لجنة الشئـون الدستورية والتشريعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21- 3 -2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.

كما يصوت مجلس النواب بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين أبرزهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وكذلك مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش مجلس النواب 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات.

وتناقش الجلسة مناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، ومناقشة طلب النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومناقشة طلب النائب محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وآخر سياسة الحكومة بشأن تأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية.

كما تناقش الجلسة طلب النائب محمود محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، ومناقشة طلب النائبة اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائبة عبير تقبية وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات التكاملية، ومناقشة طلب النائب يس عبد الصبور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أهمية تيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشرقية.

كما تناقش الجلسة طلب النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن طرح منطقة العصافرة الصناعية لإنتاج الملابس لاستيعاب العمالة بالمنطقة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها، ومناقشة طلب النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد المعلمين في المدارس، ومناقشة طلب النائب حسين غيتة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع التعليم الفني الصناعي.

