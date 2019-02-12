أخبار مصر | توجيه هام من رئيس الوزراء بشأن القطن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه هام من رئيس الوزراء بشأن القطن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقــد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وذلك بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.

وخــلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات رئيس الجمهــورية، والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، وأبرز تلك المقترحات تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التي تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَـر مدة الزراعة، فضلاً عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.

وبدوره استعرض وزير الزراعة نتائج الجهود التي قامت بها الوزارة ومنها نجاح معهد بحوث القطن في استنباط عدد من الأصناف الجديدة المتميزة ذات إنتاجية وجودة عالية، وقيام الوزارة بوضع استراتيجية محكمة للسيطرة على تقاوى الإكثار بهدف انتاج تقاوى نقية تماماً، وهو ما يعيد للقطن المصرى جودته وسمعته العالمية.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تطوير المحالج والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك إمداد المحالج بتكنولوجيا متطورة لحليج الأقطان، وتطوير شركات الغزل والنسيج وتزويدها بأحدث المعدات التكنولوجية بما يضاعف من طاقة تلك الشركات إلى حوالى 4 أضعاف طاقتها الحالية. كما وجه بالعمل على زيادة استفادة مصر من مبادرة "قطن أفضل" التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما يمكن الشركات المصرية من اللحاق بركب التطور الذى تتضمنه تلك المبادرة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء المعنيين بإعداد تقرير واف، وخطة تحرك خلال أسبوع بشأن الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وسمعته العالمية، وكذا الاستفادة القصوى من انتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة.