أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركتين إمارتيتين لبحث موضوعات التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركتين إمارتيتين لبحث موضوعات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى المستثمر بدر بن فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية والسيد عبدالله بدر الهلالي مدير تنفيذي مجموعة الامارات للصناعات التحويلية والسيد ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية وممثل مصرف ابوظبي الاسلامي والسيد احمد سالم الحميري نائب رئيس قطاع المصرفية الخاصة وذلك لمناقشة مقترح إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية وذلك بديوان عام الوزارة.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ظل إهتمام الدوله باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها والمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وذلك طبقًا لإستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة ومنها تكنولوجيا تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الطبية.
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق علي تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة مجالات التعاون المخططة وإعداد مسودة مذكرة تفاهم لإقامة مصنع للتخلص من النفايات الطبية.
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