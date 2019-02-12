أخبار مصر | سفير الكويت لـ"مدبولي": إقامة مشروع سياحي ضخم في مدينة العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير الكويت لـ"مدبولي": إقامة مشروع سياحي ضخم في مدينة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر.

وخلال اللقاء أشاد سفير الكويت بما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الأشقاء في الكويت ينظرون بإعجاب لما يجرى على أرض مصر من تنمية، ويتطلعون للمساهمة باستثماراتهم في تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والكويت بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وفى هذا السياق، أبلغ السفير رئيس الوزراء برغبة أحد المستثمرين الكويتيين في إقامة مشروع سياحى ضخم في مدينة العلمين الجديدة أو إحدى المدن الساحلية، أو في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركاء ومستثمرين أجانب وكويتيين.

من جهته، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بما ذكره السفير الكويتى بشأن رغبة مستثمر كويتي إقامة مشروع سياحى ضخم في مصر، مؤكداً دعم الدولة الكامل لكل الاستثمارات الجادة وفى مقدمتها استثمارات الأشقاء العرب، وأضاف أنه سيتم التواصل مع المستثمر الكويتى لدراسة المشروع المطروح، والعمل على تنفيذه.

وأكـد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات، وأنه سوف يوجه الدعوة لشقيقه رئيس وزراء الكويت لزيارة مصر في أقرب وقت يتفق عليه الجانبان.