أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر لمناقشة احتمال إجراء تعديلات دستورية ببنى سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر لمناقشة احتمال إجراء تعديلات دستورية ببنى سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة بنى سويف، مؤتمرا عن احتمال إجراء تعديلات دستورية، والمقترح من خمس أعضاء مجلس النواب، بمركز ناصر.

وشارك فى المؤتمر، النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب والنائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب والنائب الدكتور عبدالله علي مبروك والنائبه مرفت ميشل عضو مجلس النواب والنائبة نهي الحميلي، واحمد جاد المولي امين التنظيم بالمحافظة وعدد كبير من الاهالي.

وتناول المؤتمر بعض المواد الدستورية المقترحة والتي سوف تعدل واتضاح الرؤية لدي الجميع واكدو علي إنها لصالح الوطن والمواطن.

كما أكدوا أهمية التوعية الدستورية في هذه المرحلة وأن حزب مستقبل وطن يؤمن كل الايمان بأن أمن الوطن وسلامه اوراضيه هما الاولويه الاولي المطلقه لدي كل المصريين.