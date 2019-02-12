أخبار مصر | "القيد العائلي" يخلق أزمة بالوظائف المؤقتة للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القيد العائلي" يخلق أزمة بالوظائف المؤقتة للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المتقدمين لوظائف التعليم المؤقتة أزمة فى التقديم بسبب «القيد العائلى للدرجة الرابعة»، وقال أحد المعلمين فى رسالة له موجهه إلى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين:" تحدثنا معكم بالأمس عن عدم وجود قيد عائلى حتى الدرجة الرابعة وقد أبلغتنا سيادتكم بأنه يوجد قيد حتى الدرجة الرابعة.. والآن على مستوى محافظة سوهاج وأسيوط بالسجل المدنى لا يوجد قيد عائلى حتى الدرجة الرابعة.. يوجد حتى الدرجة الثانية فقط".

وكشف معلمين سوهاج عن صدور قرار يخص حل مشكلة "القيد العائلى" إلا أنه تم إلغاؤه فى اليوم التالي، فقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أمس الموافق 11 فبراير قرار بشأن مسابقة الوظائف المؤقته وقالت من خلاله:" قبول كعب القيد العائلي مع أخذ قرار من المتقدم بأن يأخذ صورة من القيد العائلي قبل توقيع العقد إذا كان من المقبولين".

واليوم الموافق 12 فبراير أصدرت المديرية قرار تقول من خلاله:" يلغى الامر الصادر فى 11 فبراير لعام 2019 بشأن قبول كعب القيد وبطاقة الرقم القومى ويتم الاستلام وفق ما جاء فى أوراق التقدم بكل الاوراق الكاملة"، وقد حصلت "الخليج 365" على نسختين من القرار.



وكانت قد أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسئلة تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز في التخصصات المطلوبة فى كثير من المدارس. وكانت قد أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسئلة تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز في التخصصات المطلوبة فى كثير من المدارس. - ما المقصود بوظائف التعليم المؤقتة؟

هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أي محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا. هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أي محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا. - لماذا تلجأ الوزارة لهذه الوظائف المؤقتة في مجال المعلمين؟

لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية. لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية. - ما هي التفاصيل الخاصة بعقود المعلمين المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة هذا الأسبوع؟

المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019. المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019. - ما هي شروط التقدم للراغبين في التعاقد المؤقت بمكافأة مؤقتة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؟

أبرز الشروط هي: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد. - هل ما سبق يمثل كل الشروط الواجب توافرها في التعاقدات المؤقتة؟

لا، فيشترط كذلك ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة. لا، فيشترط كذلك ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة. - لماذا؟

التزاما بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعقود المؤقتة وضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية والوساطات. التزاما بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعقود المؤقتة وضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية والوساطات. - هل هناك شروط أخرى؟

نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. - هل هذه هي كل الشروط؟

نعم، يبقى فقط اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية. نعم، يبقى فقط اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية. - ماهي المستندات المطلوبة؟

يمكن الاطلاع على كافة المستندات وذلك من خلال الرابط التالي:

tempcontract.emis.gov.eg يمكن الاطلاع على كافة المستندات وذلك من خلال الرابط التالي:tempcontract.emis.gov.eg - هل يتوجب على المتقدم أن يذهب بنفسه إلى مقر الوزارة في القاهرة؟

لا، يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلى. لا، يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلى. - ما هي الأعداد الكلية المطلوبة؟

قامت كل مديرية بتحديد العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك. قامت كل مديرية بتحديد العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك. - ما الغرض من التعاقدات المؤقتة في الفصل الدراسي الثاني؟

الغرض هو سد العجز في كل مدرسة في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة، وحتى يحظى كل طالب وطالبة في مصر بحقه في التعليم بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة.

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