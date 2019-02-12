مصر | "مرور الجيزة": استكمال أعمال صيانة محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور الجيزة": استكمال أعمال صيانة محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، استكمال أعمال رفع كفاءة وصيانة محور صفط اللبن بالإتجاهين حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، بأعمال إصلاح وصيانة فواصل مطالع ومنازل محور 26 يوليو نطاق محافظة الجيزة (مطلع شارع السودان، منزل شارع السودان، منزل ميدان لبنان، مطلع ميدان لبنان) لتحقيق السيولة المرورية فى هذة المحاور الهامة.

وكما تجري رفع كفاءة شارع ترسا لتخفيف العبء المروري عن شارع الهرم حيث يكون بديلا له، كما يتم بمدينة السادس من اكتوبر بالتنسيق مع جهاز المدينة لتطوير محورى جمال عبد الناصر وطريق الواحات، وجاء ذلك استمرارا للمتابعة الميدانية للمحاور والطرق بمحافظة الجيزة.