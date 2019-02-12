مصر | "مرور الجيزة": استكمال أعمال صيانة محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور الجيزة": استكمال أعمال صيانة محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما تجري رفع كفاءة شارع ترسا لتخفيف العبء المروري عن شارع الهرم حيث يكون بديلا له، كما يتم بمدينة السادس من اكتوبر بالتنسيق مع جهاز المدينة لتطوير محورى جمال عبد الناصر وطريق الواحات، وجاء ذلك استمرارا للمتابعة الميدانية للمحاور والطرق بمحافظة الجيزة.
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