السيسي:يجب التعاون مع العالم لحل مشكلات شباب إفريقيا

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الرئيس: مصر خطت خطوات جادة من أجل إسعاد المواطنين ومنذ توليت الحكم وأنا أعمل على دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير من أجل خدمة مصالح المواطنين

أكد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي، حرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الإفريقي المشترك، وفقا لأجندة 2063، وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة في افريقيا، مشددا على أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة، وإعادة الاعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات، جاء ذلك في كلمة خلال لقائه، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوضي الإدارات المختلفة.

وشدد السيسي حرصه على إصلاح آليات العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف الدول الأعضاء بالاتحاد خلال العمل المؤسسي، وتنفيذ مقررات القمة في مختلف المجالات واستكمال المشاريع القارية والاقليمية الكبرى، معربا عن ثقته في أن المفوضين والعاملين سيضطلعون بتلك المهام على أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المصرية

وشدد السيسي حرصه على إصلاح آليات العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف الدول الأعضاء بالاتحاد خلال العمل المؤسسي، وتنفيذ مقررات القمة في مختلف المجالات واستكمال المشاريع القارية والاقليمية الكبرى، معربا عن ثقته في أن المفوضين والعاملين سيضطلعون بتلك المهام على أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة، خاصة أن مصر ستستضيف هذا العام عددا من الفعاليات الإفريقية. اقرأ أيضا| السبسي عن رئاسة مصر لإفريقيا: في مكانها الطبيعي الآن وقال: "إننا نتطلع للتعاون مع الشركاء وسنبذل قصارى جهدنا، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأهداف والأطر ليستفيد منها الشركاء"، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على المقترحات القيمة من أجل التعاون لدعم منظومة التعاون بين أفريقيا والتجمعات الإقليمية والدولية. وأوضح الرئيس أن الآمال تنعقد على تحقيق المزيد من الإنجازات لدول القارة عبر القيادات التي تتوالى على الاتحاد لكي تحقق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع، مؤكدا ضرورة العمل والتعاون مع دول العالم من أجل حل مشكلات الشباب الإفريقي الذي يقوم بالهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا ويغرق بعضهم في البحر، والعمل على معالجة الأسباب التي تدفع بهم إلى الخروج من افريقيا إلى أوروبا على هذا النحو. اقرأ أيضا| رسائل السيسي في الجلسة الختامية للقمة الإفريقية وأكد أهمية أن يستفيد المواطنون الأفارقة كل في مكانه من حركة التجارة والبنية التحتية والتعمير، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات جادة في هذا المجال من أجل إسعاد المواطنين، وأنه منذ أن تولى الحكم في مصر وهو يعمل على دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير من أجل خدمة مصالح المواطنين. وأعرب السيسي عن أمله في أن يوفقه الله فيما سيقدمه لصالح أبناء القارة، وأن يكون هذا العام مقدمة لمن سيتولون رئاسة الاتحاد في الأعوام المقبلة، مشيدا بما قدمه رئيس رواندا بول كاجامي، من تحقيق العديد من الانجازات خلال الدورة الأخيرة. اقرأ أيضا| السيسي: لابد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع إفريقيا وتمنى أن يحقق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مزيدا من الإنجازات خلال رئاسته للاتحاد العام المقبل، موجها الدعوة لأعضاء مفوضيه الاتحاد الافريقي لحضور منتدى الشباب العربي الإفريقي، الذي سيعقد في أسوان الشهر المقبل. من جانبه، أكد موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي، التزام المفوضية بالعمل مع القاهرة لتحقيق كل ما هو مأمول لصالح القارة خلال عام رئاسة مصر للاتحاد، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد انعقاد أول اجتماع تنسيقي للاتحاد في يونيو المقبل في نيامي عاصمة النيجر، والذي سيمثل فرصة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة القارية الحرة. اقرأ أيضا| السيسي يناقش مبادرة «إسكات البنادق» مع قادة إفريقيا وقال فكي، إنه في إطار الحرص على الشراكات الإقليمية والدولية سيتم عقد قمة بين الاتحاد الإفريقي واليابان وقمة أخرى إفريقية عربية، حيث يجرى التحضير لهما بصورة جيدة، مؤكدا ثقته في قدرة مصر على دفع مسيرة العمل الإفريقي نحو تحقيق السلم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة بعد انتهاء النزاعات في دول القارة. وأعرب عن أمله في استفادة الدول الإفريقية من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة، إلى جانب الدفع قدما بمسيرة التعاون الإفريقي في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والاتصالات. اقرأ أيضا| السيسي: لدينا خطة طموحة لتنمية إفريقيا اقتصاديا

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