انت الان تتابع 10 نصائح مهمة.. الأرصاد: طقس الغد رياح وأتربة وأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل على شمال البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية. خلوا بالكم: 10 نصائح لمواجهة الطقس السيئ: درجات
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.
خلوا بالكم: 10 نصائح لمواجهة الطقس السيئ:
درجات الحرارة المتوقعة غدا:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 20
الإسكندرية 09 19
مطروح 09 19
بورسعيد 12 20
دمياط 12 18
الاسماعيلية 07 21
السويس 08 19
نويبع 15 22
طابا 11 20
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 16 23
الفيوم 09 20
المنيا 06 21
أسيوط 07 21
سوهاج 08 22
قنا 09 23
الأقصر 11 24
أسوان 12 25
الوادى الجديد 08 23
شلاتين 16 26
حلايب 18 24
اقرأ أيضًا: الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ
كانت هذه تفاصيل خبر 10 نصائح مهمة.. الأرصاد: طقس الغد رياح وأتربة وأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.