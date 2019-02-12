شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يبحث مشاكل المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعدد 30 مواطنًا ومواطنة، خلال لقاء المواطنين الأسبوعى، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

حضر اللقاء المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، ومسئولى مديريات الصحة والتضامن، ومدير عام فرع التأمين الصحى ومسئول المرور والتنظيم والإدارة والنقل الداخلى والمواقف ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديرى إدارات الشؤون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

وقام كل مواطن بعرض مشكلته على المحافظ، والذي استمع لهم ووجه بحل تلك المشكلات بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين للعمل على تيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

يأتى ذلك في إطار حرص المحافظ على تفعيل التواصل والتلاحم بمواطنى المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.

وشدد «آمنة» على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات وتكثيف المرور الميدانى والتلاحم مع المواطنين لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

محافظ البحيرة يستقبل عدد من المواطنين خلال لقاء «المواطنين الأسبوعى»

محافظ البحيرة يستقبل عدد من المواطنين خلال لقاء «المواطنين الأسبوعى»

محافظ البحيرة يستقبل عدد من المواطنين خلال لقاء «المواطنين الأسبوعى»

محافظ البحيرة يستقبل عدد من المواطنين خلال لقاء «المواطنين الأسبوعى»

محافظ البحيرة يستقبل عدد من المواطنين خلال لقاء «المواطنين الأسبوعى»