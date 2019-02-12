شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم بالمحافظات تواصل تسليم «التابلت» لطلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الثلاثاء، توزيع أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي العام على الإدارات التعليمية تمهيدًا لتوزيعه على الطلاب تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بتزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بأجهزة التابلت للإرتقاء بمنظومة التعليم.

في بورسعيد، شهد الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، توزيع أجهزة التابلت بحضور وليد الفخراني، مدير عام البنية الأساسية التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، وشريف أبو هيبة، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارة.

وعرض «الفخراني» نموذجًا من أجهزة التابلت، وقام تشغيله أمام الحضور من مندوبي الإدارات والمدارس وأخصائي التطوير التكنولوجي، وقام بإعطاء بعض التوجيهات الخاصة بتشغيل الاجهزة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن المستفيدين من أجهزة التابلت في المحافظة ٥٦٨٢، ما بين طالب ومعلم، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الأجهزة للطلاب بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية بين ولي الأمر وإدارة المدرسة.

وفي الدقهلية، شارك المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، في توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية من داخل المدرسة الإعدادية الأميرية، بحضور على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.

وقال المحافظ، «إن مبلغ 100 جنيه التي يدفعها الطالب منها تأمين ومنها صيانة، لو حصل فيه عطل أصلحه وأرجعه له تاني، ولازم الطالب يكون مشارك لأن ثمنه أكثر من 4 آلاف جنيه يعني أكثر من 200 دولار، ولو فيه حالات لا تقدر دفع التأمين سنحصرها ونطلب من رجال الأعمال يدفعوا لهم».

ومن جانبه، قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المحافظة بها 17 إدارة، وفيها في الصف الأول الثانوي ما يقرب من 50 ألف طالب، ووصل لنا 50 ألف تابلت، وبدأنا نجهز الكشوفات والإقرارات حسب الكتاب الدوري الوارد من الوزير، بكيفية وآلية التسليم للطالب وللإدارات التعليمية والإشراف عليه، وشكلنا لجنة مختصة في ذلك، وتمت جدولة 17 إدارة بحيث ينتهي التسليم لجميع الإدارات خلال 3 أيام، ونسلمهم العدد المطلوب مع أخذ الاحتياطات الأمنية والفنية الكافية لوصول التابلت ليد الطالب سليمًا، مشيرًا إلى أنه بعد وصول الأجهزة إلى الإدارات ستبدأ في التسليم في اليوم التالي، وبمجرد سداد 100 جنيه وتوقيع ولي الأمر على الاستلام سيتسلم الجهاز.

وفي الشرقية، اطمأن المحافظ الدكتور ممدوح غراب على تسليم أجهزة التابلت لطالبات مدرسة الثانوية بنات بمنيا القمح وتفقد وحدة «IT Server» الخاصة بتهيئة أجهزة التابلت على بنك المعرفة المصري الذي يحتوي المادة العلمية المستخدمة في الدراسة.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية تسلمت ٥٠ ألف جهاز تابلت من مخازن الوزارة، وتم توزيعها على ٢٠ إدارة تعليمية بمراكز المحافظ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وهيئة التدريس وإدارة المدرسة، عقب الإنتهاء من تقديم الأوراق اللازمة من أولياء أمور الطلاب وسداد التأمين اللازم لتلك الأجهزة.

وفي القليوبية، أعلن عادل عطية، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن تسلم الإدارات التعليمية والمدارس، غدًا، الأربعاء، ٤٣٧٥٥ جهاز تابلت يتم توزيعه على مديري المدارس والوكلاء والطلاب المدرسين المواد والمدارس الخاصة بالمحافظة.

وقال عطية، في تصريحات صحفية، إن الطلاب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ١٥ من مارس المقبل على جهاز التابلت في المقررات التي دروسها بكافة المدارس العامة والخاصة.

وفي المنيا، أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدء عملية تسليم التابلت لعدد 25309 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي داخل 124 مدرسة بينهم 114 مدرسة حكومية، و10 مدرسة خاصة، تابعه لتسع إدارات تعليمية .، عقب قيام كل طالب بسداد مبلغ 100 جنية تأمين من خلال مكاتب البريد بالمدن والقرى.

وأضاف «عزب» انه تم توزيع الأجهزة على كل إدارة تعليمية من إدارات المحافظة على ان يقوم المسؤولون بكل أدارة بتوزيع المخصصات لكل مدرسة، ووفقا للإجراءات والخطوات الواردة بالقرار الوزاري الذي حدد الفئات المستهدفة لاستلام التابلت بأربعة فئات الطلاب والعاملين بالمديرية والرادارات والمدارس .

وفي شمال سيناء، أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بدأت في توزيع جهاز التابلت على طلبة الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة بجميع الإدارات التعليمية على مستوي المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد أجهزة التابلت التي وصلت إلى المحافظة بلغ ٣٣٠٠ جهاز.