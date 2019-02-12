شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «جامعة القاهرة» و«التعليم العالي» بسبب الفائز بالدرع العام بـ«أسبوع شباب الجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب إعلان نتائج منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، وخروج طلاب الأنشطة بجامعة القاهرة من تصنيف أفضل أول 3 جامعات، في أزمة بين إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزيرالتعليم العالي لشؤون الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة التحكيم.

كانت لجنة التحكيم أعلنت حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول في الدرع العام، تليها جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني، ووزارة التعليم العالي في المركز الثالث (طلاب المعاهد)، وجامعة المنصورة في المركز الرابع، وعقدت المنافسات على مدار أسبوع بجامعة كفر الشيخ.

وقال حسن سعدة، مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة، إن طلاب جامعة القاهرة حصلوا على 12 ميدالية ذهبية و5 فضية و9 برونزية، في حين أن جامعة الإسكندرية حصلت على 9 ذهبية فقط و10 فضية و11 برونزية، والتعليم العالي حصلوا على 8 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزية، وجامعة كفر الشيخ حصلت على 7 ذهبيات و10 فضيات و2 برونزية، وجامعة المنصورة حصلت على 6 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات.

وأضاف «سعدة»، لـ«المصري اليوم»، إنه فوجئ بعدم إعلان جامعة القاهرة ضمن أفضل 3 جامعات على الأقل، رغم أنها الأعلى حصولاً على الذهب، ووفقاً للنتائج، مشيرا إلى أن الجامعة لن تقدم أي شكاوى ضد لجنة التحكيم لكنها تطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بمراجعة النتائج وإعادة إعلان النتائج مرة أخرى.

وأوضح «سعدة» أن جامعة القاهرة ليست في خصومة مع أحد ولكنها تسعي فقط لإثبات أحقية طلابها في الدرع العام، حتى لا يصاب الطلاب بالإحباط نتيجة ضياع جهودهم التي بذلوها في كافة الأنشطة طوال الفعاليات.