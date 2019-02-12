شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد على مكاتب البريد بشمال سيناء لسداد رسوم تأمين التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد في محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، زحامًا شديدا من المواطنين، لقيام أولياء أمور طلبة الصف الأول الثانوي بسداد مبالغ التأمين الخاصة بالتابلت، بجانب قيام مكاتب البريد بتقديم مختلف الخدمات البريدية الأخرى.

وقالت مصادر في مكتب البريد الرئيسي بالعريش إن هيئة البريد خصصت نوافذ مستقلة بكل مكتب بريد، لقيام أولياء الأمور بتسديد مبلغ التأمين على جهاز التابلت بقيمة 100 جنيه، ضد أخطار الحريق أو السرقة، مشيرًا إلى أن من بين شروط تسليم التابلت للطلاب بوليصة التأمين التي تدفع مرة واحدة.

وطالب أولياء الأمور بتخصيص أكثر من نافذة في مكاتب البريد لسداد بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، بجانب مد ساعات العمل في مكاتب البريد لتمكن أكبر قدر من أولياء الأمور من السداد.

وأكد أحد أولياء الأمور، فضل عدم ذكر اسمه، أنه وقف في الطابور قرابة الساعتين، بمكتب بريد العريش حتى يتمكن من تسديد بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت الذي ستتسلمه نجلته الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش.

فيما اشتكى ولي أمر آخر من قيام موظف البريد بإصدار حوالة بريدية له بمبلغ 100 جنيه لصالح مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حتى يتمكن من استلام التابلت الخاص بنجله، ولكن عند ذهابه للمدرسة فوجئ بأنها حوالة بريدية وليست بوليصة تأمين، وعند عودته مرة أخرى لمكتب البريد، رفض الموظف استرداد الحوالة وإعطاءه قيمتها، وطالبه بدفع مبلغ 100 جنيه أخرى لبوليصة التأمين، حيث أكد له الموظف أنه أعطاه الحوالة البريدية بناء على طلبه أمس، قبل أن يتم تشغيل النظام الخاص بسداد بوليصة التأمين الخاص بالتابلت.

من جانبها، أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لأولياء الأمور لدفع بوليصة التأمين الخاصة بجهاز التابلت.

أضافت مرتجي أن المديرية بدأت، الاثنين، في توزيع جهاز التابلت على طلبة الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث إن إجمالي عدد أجهزة التابلت التي وصلت إلى المحافظة بلغ ٣٣٠٠ جهاز تابلت.