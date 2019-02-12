شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مصر حريصة على حماية «المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مصر حريصة على التزاماتها بشأن الحفاظ على مياه البحر المتوسط، و«نقوم بتدابير عديدة لحماية البيئة البحرية»، لافتا إلى البدء في خطة إعادة إحياء بحيرة مريوط مرة أخرى، مارس المقبل، وتشمل الخطة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بالشركات والمصانع المطلة على البحيرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بمئوية المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من السفراء، ورؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وأضاف «قنصوة» أن خليج المكس سيكون مطابقا بيئيا عقب بدء العمل في بحيرة مريوط، لافتا أن المحافظة ستقدم الدعم المادي والمعنوي لمعهد علوم البحار والمصايد للمشاركة في أعمال رفع كفاءة بحيرة مريوط، لافتا أنه تم توفيق الأوضاع من البيئات الصناعية حول بحيرة مريوط باستخدام زيرو ليكود لتحقيق الأمن المائى.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الاحتفال بمئوية المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمؤتمر الدولي بعنوان «من الساحل إلى المحيط: الأولويات والاستثمارات»، المقام بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المتنوعة التي تتعلق بالمحيطات واقتصادياتها وتنميتها المستدامة، وذلك من خلال أوراق بحثية يلقيها عدد من الخبراء العالميين.

ويشارك في المؤتمر كل من فلاديمير ريبانين، السكرتير التنفيذي للجنة الحكومية الدولية للمحيطات بالأمم المتحدة، كيم وونج سو، رئيس معهد علوم البحار والتكنولوجيا في كوريا، سيزار أوجستو أبوجو، وزير مفوضية للتنمية والمحيطات بدولة غينيا الاستوائية.