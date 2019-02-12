شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج الأول من طلاب الجامعات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار عمل مبادرة «كل يوم جديد» لتعريف طلاب الجامعات بالمشروعات والمؤسسات الوطنية، وذلك بتنظيم زيارات لطلاب الجامعات بالتعاون مع القوات البحرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار الزيارات خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وقال عبدالغفار، في بيان، الثلاثاء، إن الفوج الأول انطلق من جامعتي الإسكندرية ومطروح لزيارة القاعدة بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 70 طالبا بواقع 35 طالبا وطالبة من كل جامعة بهدف تعريف طلاب الجامعات عن قرب على مستجدات التطوير والتنمية الجارية بها.

وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الوطني لدى شباب الجامعات والمعاهد، وتعريفهم بما يجري على أرض الوطن من حركة البناء والتعمير والتنمية، وتكريس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم، مثمنًا جهود القوات البحرية من دعم ومساندة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن الطلاب تفقدوا القاعدة البحرية واستمعوا خلال جولتهم إلى شرح تفصيلي حول الجهود التي تبذلها القاعدة البحرية من أجل حماية الوطن.

وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية يمكنهم الاستفادة منها في الارتقاء بقدرتهم العلمية والتعليمية، وأعربوا عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.